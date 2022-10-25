Герой России Данилов рассказал о бое с ВСУ «до последнего магазина»
Как сообщает РИА Новости, в место дислокации замаскированной российской военной техники проникла украинская ДРГ. Диверсанты вскрыли стоянку и пытались отойти, чтобы передать сведения, однако при отходе они нарвались на двух раненых командиров штурмовых групп и завязали с ними бой.
«В дальнейшем ДРГ вышла на мой командно-наблюдательный пункт командира, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения. И мы вдвоём завязали с ними бой, чтобы сковать действия, не дать им отойти», — рассказал Данилов.
По его словам, вместе с ещё одним офицером они вели бой «до последнего магазина» в ожидании прибытия других штурмовиков.
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявил о захвате группы украинских диверсантов в плен на линии фронта.
Кроме того, по его словам, ВСУ пытались прорвать линию обороны в районе реки Ингулец.