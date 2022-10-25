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Герой России Данилов рассказал о бое с ВСУ «до последнего магазина»

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Командир роты морской пехоты, Герой России Александр Ланилов рассказал о бое с украинскими диверсантами «до последнего магазина» за сведения о замаскированной российской технике.

Как сообщает РИА Новости, в место дислокации замаскированной российской военной техники проникла украинская ДРГ. Диверсанты вскрыли стоянку и пытались отойти, чтобы передать сведения, однако при отходе они нарвались на двух раненых командиров штурмовых групп и завязали с ними бой.

«В дальнейшем ДРГ вышла на мой командно-наблюдательный пункт командира, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения. И мы вдвоём завязали с ними бой, чтобы сковать действия, не дать им отойти», — рассказал Данилов.

По его словам, вместе с ещё одним офицером они вели бой «до последнего магазина» в ожидании прибытия других штурмовиков.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявил о захвате группы украинских диверсантов в плен на линии фронта.

Кроме того, по его словам, ВСУ пытались прорвать линию обороны в районе реки Ингулец.

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