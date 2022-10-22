В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что ВСУ за 20 минут выпустили десять снарядов по Донецку и Макеевке.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:32 — населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм; 19:50 — населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Вместе с этим отмечается, что ещё один обстрел произошёл в 19:52 — по Макеевке было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Попасной в ЛНР.