Гаврилов заявил о росте потока иностранных наёмников на Украину
- РИА Новости
«Мы уже не раз на всех заседаниях последних месяцев говорим о том, что наёмников появляется всё больше и больше, указываем страны, из которых они прибывают, в том числе на Харьковском направлении, на Запорожском, на Херсонском. В основном это англичане, поляки, американцы, есть даже из Грузии», — цитирует его ТАСС.
Ранее внучатый племянник 35-го американского президента Джона Кеннеди, Коннор Кеннеди, заявил, что ездил на Украину в качестве наёмника.