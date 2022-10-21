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Гаврилов заявил о росте потока иностранных наёмников на Украину

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Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что число иностранных наемников, принимающих участие в конфликте на Украине, в последние месяцы увеличивается.
Гаврилов заявил о росте потока иностранных наёмников на Украину
  • РИА Новости

«Мы уже не раз на всех заседаниях последних месяцев говорим о том, что наёмников появляется всё больше и больше, указываем страны, из которых они прибывают, в том числе на Харьковском направлении, на Запорожском, на Херсонском. В основном это англичане, поляки, американцы, есть даже из Грузии», — цитирует его ТАСС.

Ранее внучатый племянник 35-го американского президента Джона Кеннеди, Коннор Кеннеди, заявил, что ездил на Украину в качестве наёмника.

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