МЧС ЛНР: сапёры с февраля обезвредили почти 344 000 взрывоопасных предметов в республике

В пресс-службе МЧС ЛНР заявили, что республиканские сапёры, МЧС России и Минобороны России с начала специальной военной операции обезвредили почти 344 тыс. взрывоопасных предметов.

РИА Новости

«С начала специальной военной операции в Донбассе совместными усилиями сапёров МЧС ЛНР, МЧС России и Минобороны России было отработано 1472 заявки, проверено 11 820 га территории, обезврежено 343 748 взрывоопасных предметов», — цитирует ведомство ТАСС. По данным МЧС, сапёры, работая по всей территории республики, обследовали 243 км линий электропередач, 106 км магистральных водоводов, 330 км автомобильных дорог и 111 км железнодорожных путей. Ранее: сапёры ВС России проводят разминирование дорог в ЛНР, чтобы российская военная техника смогла проехать на новые позиции.