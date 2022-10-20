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В Молдавии создали группу поддержки «белорусской оппозиции» во главе с Тихановской

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Парламент Молдавии голосами правящей партии страны «Действие и солидарность» создал группу поддержки «белорусской оппозиции» во главе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской
В Молдавии создали группу поддержки «белорусской оппозиции» во главе с Тихановской
  • AFP
  • © JANEK SKARZYNSKI

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что проект постановления парламента поддержали 53 депутата.

Вместе с этим депутаты от партии «Шор» не принимали участия в заседании парламента, а оппозиция в лице блока коммунистов и социалистов выразила недоумение в связи с тем, что понадобилось создавать подобную группу, поскольку у Молдавии есть дипломатические отношения с Белоруссией.

При этом правящая партия не позволила пройти поправке в проект, чтобы речь шла о поддержке якобы оппозиционного движения исключительно со стороны парламентской фракции «Действие и солидарность», а не всего законодательного органа.

В результате оппозиция просто отказалась от участия в голосовании.

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