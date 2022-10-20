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FT: власти Украины «в шоке» из-за заявлений республиканцев о планах уменьшить помощь Киеву

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Украинские официальные лица «в шоке» из-за высказываний республиканцев о том, что будущая помощь Киеву может быть ограничена, если партия победит в палате представителей на ноябрьских промежуточных выборах в США.
FT: власти Украины «в шоке» из-за заявлений республиканцев о планах уменьшить помощь Киеву
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Wong

Об этом пишет The Financial Times.

О возможности сокращения помощи Украине ранее заявил лидер республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти.

«Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти», — приводит газета слова главы партии «Слуга народа» Давида Арахамии.

Он добавил, что встречался с Маккарти во время недавнего визита в Вашингтон и убедился, что поддержка Киева со стороны США продолжится.

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