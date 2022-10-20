FT: власти Украины «в шоке» из-за заявлений республиканцев о планах уменьшить помощь Киеву
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Об этом пишет The Financial Times.
О возможности сокращения помощи Украине ранее заявил лидер республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти.
«Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти», — приводит газета слова главы партии «Слуга народа» Давида Арахамии.
Он добавил, что встречался с Маккарти во время недавнего визита в Вашингтон и убедился, что поддержка Киева со стороны США продолжится.