FT: власти Украины «в шоке» из-за заявлений республиканцев о планах уменьшить помощь Киеву

Украинские официальные лица «в шоке» из-за высказываний республиканцев о том, что будущая помощь Киеву может быть ограничена, если партия победит в палате представителей на ноябрьских промежуточных выборах в США.

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Об этом пишет The Financial Times. О возможности сокращения помощи Украине ранее заявил лидер республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти. «Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти», — приводит газета слова главы партии «Слуга народа» Давида Арахамии. Он добавил, что встречался с Маккарти во время недавнего визита в Вашингтон и убедился, что поддержка Киева со стороны США продолжится.