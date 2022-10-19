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При обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками погиб мужчина

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле украинскими войсками Кировского района города погиб мужчина.

«По поступившей информации, при обстреле Кировского района в 13:45 в посёлке шахты Лидиевка погиб мужчина 1968 года рождения», — сообщил Кулемзин в Telegram-канале.

Он добавил, что в результате попадания снаряда в подъезд многоквартирного жилого дома пострадал ещё один мужчина. Он госпитализирован.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, относящихся к военным преступлениям Украины, в среду, 19 октября, неоднократно сообщало об обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск.

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