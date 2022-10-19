При обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками погиб мужчина

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле украинскими войсками Кировского района города погиб мужчина.

«По поступившей информации, при обстреле Кировского района в 13:45 в посёлке шахты Лидиевка погиб мужчина 1968 года рождения», — сообщил Кулемзин в Telegram-канале.

Он добавил, что в результате попадания снаряда в подъезд многоквартирного жилого дома пострадал ещё один мужчина. Он госпитализирован.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, относящихся к военным преступлениям Украины, в среду, 19 октября, неоднократно сообщало об обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск.