Пушилин заявил о проходящем обмене с Киевом по формуле 110 на 110

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о проходящем сегодня обмене с Киевом по формуле 110 на 110.

Об этом Пушилин написал в своём Telegram-канале.

«Мы Киеву отдаём в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках», — сообщил он.

По его словам, также будут освобождены 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов России.

13 октября Министерство обороны России сообщило, что по итогам переговорного процесса по обмену с территории Украины возвращены 20 российских военных.