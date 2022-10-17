Пушилин заявил о проходящем обмене с Киевом по формуле 110 на 110
- Архивное фото, обмен в ночь на 22 сентября
- РИА Новости
Об этом Пушилин написал в своём Telegram-канале.
«Мы Киеву отдаём в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках», — сообщил он.
По его словам, также будут освобождены 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов России.
13 октября Министерство обороны России сообщило, что по итогам переговорного процесса по обмену с территории Украины возвращены 20 российских военных.