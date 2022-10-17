Узнать больше

Пушилин заявил о проходящем обмене с Киевом по формуле 110 на 110

Короткая ссылка
RT
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о проходящем сегодня обмене с Киевом по формуле 110 на 110.
Пушилин заявил о проходящем обмене с Киевом по формуле 110 на 110
  • Архивное фото, обмен в ночь на 22 сентября
  • РИА Новости

Об этом Пушилин написал в своём Telegram-канале.

«Мы Киеву отдаём в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках», — сообщил он.

По его словам, также будут освобождены 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов России.

13 октября Министерство обороны России сообщило, что по итогам переговорного процесса по обмену с территории Украины возвращены 20 российских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить