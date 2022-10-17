Узнать больше

Глава Днепропетровской области заявил о пожаре на объекте энергетической инфраструктуры

Короткая ссылка
Глава администрации Днепропетровской области Украины Валентин Резниченко заявил о пожаре и серьёзных разрушениях на объекте энергетической инфраструктуры в регионе.
Глава Днепропетровской области заявил о пожаре на объекте энергетической инфраструктуры
  • Gettyimages.ru
  • © Artm Nikitenko / EyeEm

Об этом он сообщил в соцсетях.

По его словам, был нанесён очередной удар по энергетической инфраструктуре в Каменском районе.

«Пожар и серьёзные разрушения», — цитирует его РИА Новости.

Он также призвал местных жителей к экономии электричества.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские войска в течение суток продолжили наносить удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить