Глава Днепропетровской области заявил о пожаре на объекте энергетической инфраструктуры

Глава администрации Днепропетровской области Украины Валентин Резниченко заявил о пожаре и серьёзных разрушениях на объекте энергетической инфраструктуры в регионе.

Об этом он сообщил в соцсетях.

По его словам, был нанесён очередной удар по энергетической инфраструктуре в Каменском районе.

«Пожар и серьёзные разрушения», — цитирует его РИА Новости.

Он также призвал местных жителей к экономии электричества.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские войска в течение суток продолжили наносить удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины.