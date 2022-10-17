Глава Днепропетровской области заявил о пожаре на объекте энергетической инфраструктуры
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Об этом он сообщил в соцсетях.
По его словам, был нанесён очередной удар по энергетической инфраструктуре в Каменском районе.
«Пожар и серьёзные разрушения», — цитирует его РИА Новости.
Он также призвал местных жителей к экономии электричества.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские войска в течение суток продолжили наносить удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины.