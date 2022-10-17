Минобороны: российская ПВО сбила 21 реактивный снаряд и девять дронов ВСУ за сутки
- РИА Новости
«Сбит 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населённых пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики, Ольговка, Николаевка, Новая Каховка, Весёлое и Отрадокаменка Херсонской области», — говорится в сводке российского Минобороны.
Уточняется, что две американские противорадиолокационные ракеты HARM перехвачены в районе населённого пункта Антоновка Херсонской области.
Российская ПВО также сбила девять дронов ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях.
15 октября в Минобороны России заявили, что российские военные уничтожили за сутки украинский Су-25 и 10 беспилотников.