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Минобороны: российская ПВО сбила 21 реактивный снаряд и девять дронов ВСУ за сутки

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Системы ПВО ВС России сбили 21 снаряд украинских РСЗО HIMARS и «Ольха», две противорадарные ракеты HARM и девять беспилотников за сутки.
Минобороны: российская ПВО сбила 21 реактивный снаряд и девять дронов ВСУ за сутки
  • РИА Новости

«Сбит 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населённых пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики, Ольговка, Николаевка, Новая Каховка, Весёлое и Отрадокаменка Херсонской области», — говорится в сводке российского Минобороны.

Уточняется, что две американские противорадиолокационные ракеты HARM перехвачены в районе населённого пункта Антоновка Херсонской области.

Российская ПВО также сбила девять дронов ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях.

15 октября в Минобороны России заявили, что российские военные уничтожили за сутки украинский Су-25 и 10 беспилотников.

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