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ВСУ 43 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

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Украинские военные 43 раза за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 171 единицу различных боеприпасов.
ВСУ 43 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
  • РИА Новости

«За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Уточняется, что в общей сложности ВСУ выпустили 171 единицу различных боеприпасов.

Под огнём оказались районы девяти населённых пунктов ДНР: Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка, Еленовка.

16 октября в ведомстве сообщили, что украинские военные обстреляли Ворошиловский район Донецка.

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