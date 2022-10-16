ВСУ выпустили более десяти снарядов по Донецку

Украинская армия выпустила более десяти снарядов по Донецку, следует из сообщений представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Согласно опубликованной информации, пять снарядов калибра 155 мм были выпущены по Петровскому и Кировскому районам столицы ДНР. Ещё шесть пришлись на Куйбышевский район города.

Ранее в штабе территориальной обороны республики заявили о гибели женщины в результате обстрела Донецка военными ВСУ.

Мэр города Алексей Кулемзин также уточнил, что, по дополнительной информации, в результате обстрела Петровского района получил ранение мужчина 1957 года рождения.