Власти южных и центральных областей Украины сообщили о воздушной тревоге в регионах
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление властей регионов.
Речь идёт об Одесской и Николаевской областях на юге, а также о Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях в центральной части страны.
Кроме того, по сообщениям местных СМИ, воздушная тревога объявлена и в Днепропетровской области.
Ранее в администрации Киева заявили об объявлении воздушной тревоги в городе.
Кроме того, секретарь горсовета подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Анатолий Куртев заявил об ударах дронов по инфраструктуре в Запорожье.