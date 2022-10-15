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Власти южных и центральных областей Украины сообщили о воздушной тревоге в регионах

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В южных и центральных областях Украины объявлена воздушная тревога.
Власти южных и центральных областей Украины сообщили о воздушной тревоге в регионах
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление властей регионов.

Речь идёт об Одесской и Николаевской областях на юге, а также о Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях в центральной части страны.

Кроме того, по сообщениям местных СМИ, воздушная тревога объявлена и в Днепропетровской области.

Ранее в администрации Киева заявили об объявлении воздушной тревоги в городе.

Кроме того, секретарь горсовета подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Анатолий Куртев заявил об ударах дронов по инфраструктуре в Запорожье.

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