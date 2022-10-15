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«Укрэнерго»: объект энергетической инфраструктуры Киевской области повреждён из-за удара

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В украинской энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что объект энергетической инфраструктуры Киевской области повреждён в результате ракетного удара.
«Укрэнерго»: объект энергетической инфраструктуры Киевской области повреждён из-за удара
  • РИА Новости

«Объект энергетической инфраструктуры в Киевской области получил тяжёлые повреждения», — сказано в Telegram-канале компании.

Сообщается, что в данный момент сотрудники работают над восстановлением электроснабжения области.

Компания призвала жителей экономить электроэнергию с 17:00 до 23:00 и быть готовыми к веерным отключениям.

Ранее в администрации Киева заявили об объявлении воздушной тревоги в городе.

Кроме того, секретарь горсовета подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Анатолий Куртев заявил об ударах дронов по инфраструктуре в Запорожье.

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