«Укрэнерго»: объект энергетической инфраструктуры Киевской области повреждён из-за удара

В украинской энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что объект энергетической инфраструктуры Киевской области повреждён в результате ракетного удара.

«Объект энергетической инфраструктуры в Киевской области получил тяжёлые повреждения», — сказано в Telegram-канале компании.

Сообщается, что в данный момент сотрудники работают над восстановлением электроснабжения области.

Компания призвала жителей экономить электроэнергию с 17:00 до 23:00 и быть готовыми к веерным отключениям.

Ранее в администрации Киева заявили об объявлении воздушной тревоги в городе.

Кроме того, секретарь горсовета подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Анатолий Куртев заявил об ударах дронов по инфраструктуре в Запорожье.