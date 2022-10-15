«Укрэнерго»: объект энергетической инфраструктуры Киевской области повреждён из-за удара
- РИА Новости
«Объект энергетической инфраструктуры в Киевской области получил тяжёлые повреждения», — сказано в Telegram-канале компании.
Сообщается, что в данный момент сотрудники работают над восстановлением электроснабжения области.
Компания призвала жителей экономить электроэнергию с 17:00 до 23:00 и быть готовыми к веерным отключениям.
Ранее в администрации Киева заявили об объявлении воздушной тревоги в городе.
Кроме того, секретарь горсовета подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Анатолий Куртев заявил об ударах дронов по инфраструктуре в Запорожье.