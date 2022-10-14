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ВСУ выпустили с утра по ДНР 150 снарядов

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В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что ВСУ выпустили с утра по республике 150 снарядов.
ВСУ выпустили с утра по ДНР 150 снарядов
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представительство, Донецк попал под огонь 21 раз, по городу выпущено 78 снарядов из артиллерии калибра 155 мм. Большая часть обстрелов пришлась на Киевский, Куйбышевский и Кировский районы.

Под огонь артиллерии попал также Петровский район.

Вместе с этим обстреливались Минеральное, Яковлевка, Макеевка, дважды под удар попали Гольмовский, Александровка, Зайцево, Ясиноватая, Горловка.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из «Града».

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