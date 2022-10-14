РИА Новости: польские наёмники стреляли в мирных жителей в Харьковской области

Польские наёмники проводили зачистку в Харьковской области, кидая гранаты и стреляя в мирных жителей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова жителя региона.

«Начали кричать: «Курва, иди сюда». Я понял, что это поляки. Я услышал хлопок от гранаты... И в итоге я — на мотоцикл и начал убегать, и по мне начали стрелять с автоматов», — рассказал он.

По словам мужчины, наёмники появились в населённом пункте после перегруппировки российских частей.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что западные наёмники попали в ловушку в Запорожской области.