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Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский Су-27 в Полтавской области

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Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолёт Су-27 в Полтавской области.
Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский Су-27 в Полтавской области
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Порскалевка Полтавской области сбит Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.  

Кроме того, авиация ВКС России сбила украинский МиГ-29 в районе населённого пункта Червоный Запорожец Днепропетровской области.

Ранее Минобороны сообщало, что российская авиация сбила украинский самолёт Су-24 в Николаевской области и вертолёт Ми-8 ВСУ в Херсонской области.

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