Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский Су-27 в Полтавской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Порскалевка Полтавской области сбит Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
Кроме того, авиация ВКС России сбила украинский МиГ-29 в районе населённого пункта Червоный Запорожец Днепропетровской области.
Ранее Минобороны сообщало, что российская авиация сбила украинский самолёт Су-24 в Николаевской области и вертолёт Ми-8 ВСУ в Херсонской области.