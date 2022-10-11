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Командир отряда БАРС-13 рассказал, что добровольцы выбили части ВСУ из двух посёлков

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Командир добровольческого батальона «Русский легион» БАРС-13 Сергей Фомченков рассказал в эфире «России 1» о действиях военных, которые позволили отодвинуть линию соприкосновения в ЛНР.
Командир отряда БАРС-13 рассказал, что добровольцы выбили части ВСУ из двух посёлков
  • РИА Новости

«Наши силы атаковали позиции противника в районе населённого пункта Терны, Новосадовое, выбив оттуда части ВС Украины, которые занимали эти посёлки», — цитирует добровольца РИА Новости.

Такими шагами удалось отодвинуть линию боевого соприкосновения дальше от дороги, на которую пытаются выйти ВСУ с целью перерезания коммуникаций и выхода в тыл Сватово, Кременной, Рубежного, Северодонецка, сообщил Фомченков.

Также российская армия отбросила на исходные позиции украинских военных, которые пытались наступать на Купянском направлении в сторону Стельмаховки в Луганской Народной Республике и Крахмального в Харьковской области.

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