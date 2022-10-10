В Киргизии объяснили причину отмены учений ОДКБ «Нерушимое братство — 2022»

Отмена учений ОДКБ «Нерушимое братство — 2022» в Киргизии связана с недавним конфликтом государства с Таджикистаном. Об этом сообщил заместитель киргизского председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

«У нас абсолютно нерушимое членство в ОДКБ, у нас никаких проблем в отношении этой организации, с мандатом, с миссией, с уставом», — приводит РИА Новости его слова.

Байсалов добавил, что общественное мнение Киргизии не будет приветствовать участие армии совместно с «таджикскими соседями».

9 октября Киргизия отменила проведение командно-штабных учений миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2022».