В МВД Украины сообщили о резких перепадах напряжения в электросети в Киевской области
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Как пишет РИА Новости, ранее чиновник сообщил, что ряд районов Львова и Тернополя остались без света.
«В Киевской области также наблюдаются резкие перепады напряжения в электросети», — приводит агентство его сообщение.
Утром 10 октября СМИ на Украине сообщили о нескольких взрывах в Киеве. По информации советника главы МВД Украины, взрыв произошёл на улице Владимирской.
По имеющимся данным, взрывы продолжаются. СМИ сообщают, что они раздаются также и во Львове.