В МВД Украины сообщили о резких перепадах напряжения в электросети в Киевской области

Советник украинского МВД Антон Геращенко сообщил, что в Киевской области наблюдаются резкие перепады напряжения в электросети.

Как пишет РИА Новости, ранее чиновник сообщил, что ряд районов Львова и Тернополя остались без света.

«В Киевской области также наблюдаются резкие перепады напряжения в электросети», — приводит агентство его сообщение.

Утром 10 октября СМИ на Украине сообщили о нескольких взрывах в Киеве. По информации советника главы МВД Украины, взрыв произошёл на улице Владимирской.

По имеющимся данным, взрывы продолжаются. СМИ сообщают, что они раздаются также и во Львове.