РИА Новости: Киев постарается использовать ЗРК NASAMS для защиты ключевых военных объектов
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Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экспертов Ивана Коновалова и Владимира Коровина.
«Суть в тесном взаимодействии триады «разведка (для NASAMS — спутники и РЛС) — органы управления (командный пункт) — средства поражения (пусковые установки)», образующей единую информационно-коммутационную сеть», — пишет агентство.
Такой метод позволяет добиваться успеха малыми рассредоточенными группами за счёт преимущества в данных и постоянного обмена информацией.
Как считают аналитики, Киев будет использовать NASAMS для защиты ключевых объектов военной инфраструктуры.
Вместе с этим создать полноценную эшелонированную противовоздушную оборону с единым централизованным управлением не получится, полагает Коновалов.
По его мнению, на Украине применяют как старые советские вооружения, так и западные, которые не сочетаются.
Две батареи новых ЗРК, скорее всего, станут приоритетной целью для российской артиллерии и авиации, заключает агентство.
В конце сентября в Пентагоне заявили, что США не передавали Украине современные западные системы ПВО NASAMS, поставки планируются в течение нескольких месяцев.