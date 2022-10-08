РИА Новости: Киев постарается использовать ЗРК NASAMS для защиты ключевых военных объектов

Американские зенитно-ракетные комплексы NASAMS, которые будут поставлены ВСУ, позволят Западу на деле проверить свою концепцию сетецентрических войн. Их применение станет свидетельством прямого участия НАТО в конфликте на Украине, потому что полноценное использование таких ЗРК невозможно без привлечения орбитальных спутников альянса.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экспертов Ивана Коновалова и Владимира Коровина.

«Суть в тесном взаимодействии триады «разведка (для NASAMS — спутники и РЛС) — органы управления (командный пункт) — средства поражения (пусковые установки)», образующей единую информационно-коммутационную сеть», — пишет агентство.

Такой метод позволяет добиваться успеха малыми рассредоточенными группами за счёт преимущества в данных и постоянного обмена информацией.

Как считают аналитики, Киев будет использовать NASAMS для защиты ключевых объектов военной инфраструктуры.

Вместе с этим создать полноценную эшелонированную противовоздушную оборону с единым централизованным управлением не получится, полагает Коновалов.

По его мнению, на Украине применяют как старые советские вооружения, так и западные, которые не сочетаются.

Две батареи новых ЗРК, скорее всего, станут приоритетной целью для российской артиллерии и авиации, заключает агентство.

В конце сентября в Пентагоне заявили, что США не передавали Украине современные западные системы ПВО NASAMS, поставки планируются в течение нескольких месяцев.