Евросоюз направит гражданскую миссию на границу Армении и Азербайджана

Страны Евросоюза направят гражданскую миссию, которая будет помогать с делимитацией общей границы Армении и Азербайджана.

Отмечается, что специалисты начнут работу в октябре, миссия рассчитана максимум на два месяца.

«Цель миссии — укрепить доверие между двумя странами и своими отчётами внести вклад в деятельность комиссий по демаркации границы», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее стало известно, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в чешской столице на полях саммита Европейского политического сообщества.