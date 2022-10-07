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Евросоюз направит гражданскую миссию на границу Армении и Азербайджана

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Страны Евросоюза направят гражданскую миссию, которая будет помогать с делимитацией общей границы Армении и Азербайджана.
Евросоюз направит гражданскую миссию на границу Армении и Азербайджана
  • AFP

Отмечается, что специалисты начнут работу в октябре, миссия рассчитана максимум на два месяца.

«Цель миссии — укрепить доверие между двумя странами и своими отчётами внести вклад в деятельность комиссий по демаркации границы», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее стало известно, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в чешской столице на полях саммита Европейского политического сообщества.

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