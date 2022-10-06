В Горловке сообщили о гибели мирного жителя из-за агрессии ВСУ
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
«От рук укронацистов погиб мирный горловчанин. Тело погибшего Ф.Ю. А. 1964 г. р. было обнаружено по улице Свободы (посёлок шахты 6/7, Никитовский район Горловки). Светлая память», — написал он в Telegram.
Приходько также сообщил о повреждении жилых домов Никитовского района Горловки в результате обстрелов со стороны украинских военных.
Уточняется, что один из снарядов разорвался на территории Мичуринской исправительной колонии.
5 октября сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра 155 мм.