В Горловке сообщили о гибели мирного жителя из-за агрессии ВСУ

В результате агрессии со стороны ВСУ погиб мирный житель Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.

«От рук укронацистов погиб мирный горловчанин. Тело погибшего Ф.Ю. А. 1964 г. р. было обнаружено по улице Свободы (посёлок шахты 6/7, Никитовский район Горловки). Светлая память», — написал он в Telegram.

Приходько также сообщил о повреждении жилых домов Никитовского района Горловки в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Уточняется, что один из снарядов разорвался на территории Мичуринской исправительной колонии.

5 октября сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра 155 мм.