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В Горловке сообщили о гибели мирного жителя из-за агрессии ВСУ

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В результате агрессии со стороны ВСУ погиб мирный житель Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.
В Горловке сообщили о гибели мирного жителя из-за агрессии ВСУ
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«От рук укронацистов погиб мирный горловчанин. Тело погибшего Ф.Ю. А. 1964 г. р. было обнаружено по улице Свободы (посёлок шахты 6/7, Никитовский район Горловки). Светлая память», — написал он в Telegram.

Приходько также сообщил о повреждении жилых домов Никитовского района Горловки в результате обстрелов со стороны украинских военных. 

Уточняется, что один из снарядов разорвался на территории Мичуринской исправительной колонии.

5 октября сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра 155 мм.

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