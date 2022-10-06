Politico: Киев пересматривает список запрашиваемых у Запада вооружений

Киев пересматривает список запрашиваемых у Запада вооружений, в настоящее время считая приоритетной поставку средств противовоздушной обороны. Об этом пишет издание Politico.

По данным газеты, интересы Киева лоббирует бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.

В статье говорится, что Киев получит к ноябрю зенитно-ракетные комплексы NASAMS, которые способны сбивать беспилотники, вертолёты и ракеты.

При этом неназванный представитель Киева заявил, что украинской стороне недостаточно этих ЗРК.

Также газета пишет, что западные страны неохотно передают Украине собственные средства ПВО.

В конце сентября в Пентагоне заявили, что США не передавали Украине современные западные системы ПВО NASAMS, поставки планируются в течение нескольких месяцев.