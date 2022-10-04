Глава Нацбанка Украины Шевченко подал в отставку

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко подал на рассмотрение украинскому президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

«Друзья, по состоянию здоровья, которое я не могу продолжать игнорировать, я принял для себя непростое решение. Ухожу с должности председателя Национального банка Украины. Я обратился к президенту Украины с просьбой принять мою отставку», — говорится в заявлении главы регулятора в Facebook*.

В июле министр социальной политики Украины Марина Лазебная подала заявление об отставке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил украинских послов в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.