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Глава Нацбанка Украины Шевченко подал в отставку

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Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко подал на рассмотрение украинскому президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке.
Глава Нацбанка Украины Шевченко подал в отставку
  • Gettyimages.ru

«Друзья, по состоянию здоровья, которое я не могу продолжать игнорировать, я принял для себя непростое решение. Ухожу с должности председателя Национального банка Украины. Я обратился к президенту Украины с просьбой принять мою отставку», — говорится в заявлении главы регулятора в Facebook*.

В июле министр социальной политики Украины Марина Лазебная подала заявление об отставке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил украинских послов в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии.

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