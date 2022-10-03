Власти Мариуполя сообщили о взрыве в одном из жилых районов города

В одном из жилых районов Мариуполя произошёл взрыв, сообщил глава городской администрации Константин Иващенко.

Иващенко уточнил, что взрыв произошёл во время уборки мусора.

«Не исключаю, что он произошёл на очередном «сюрпризе», оставленном нашими украинскими «друзьями», как это периодически бывает», — рассказал он ТАСС.

Иващенко также отметил, что речь идёт о жилом районе, который ещё не заселён. Подробности ЧП выясняются.

Ранее стало известно, что три взрыва произошло в центре Херсона, предположительно, работала российская система противовоздушной обороны.