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Власти Мариуполя сообщили о взрыве в одном из жилых районов города

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В одном из жилых районов Мариуполя произошёл взрыв, сообщил глава городской администрации Константин Иващенко.
Власти Мариуполя сообщили о взрыве в одном из жилых районов города
  • РИА Новости

Иващенко уточнил, что взрыв произошёл во время уборки мусора.

«Не исключаю, что он произошёл на очередном «сюрпризе», оставленном нашими украинскими «друзьями», как это периодически бывает», — рассказал он ТАСС.

Иващенко также отметил, что речь идёт о жилом районе, который ещё не заселён. Подробности ЧП выясняются. 

Ранее стало известно, что три взрыва произошло в центре Херсона, предположительно, работала российская система противовоздушной обороны. 

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