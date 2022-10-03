Власти Мариуполя сообщили о взрыве в одном из жилых районов города
- РИА Новости
Иващенко уточнил, что взрыв произошёл во время уборки мусора.
«Не исключаю, что он произошёл на очередном «сюрпризе», оставленном нашими украинскими «друзьями», как это периодически бывает», — рассказал он ТАСС.
Иващенко также отметил, что речь идёт о жилом районе, который ещё не заселён. Подробности ЧП выясняются.
Ранее стало известно, что три взрыва произошло в центре Херсона, предположительно, работала российская система противовоздушной обороны.