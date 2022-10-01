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РИА Новости: радиоперехват подтвердил большие потери ВСУ на херсонском направлении

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На херсонском направлении украинские военные несут большие потери, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиоперехват переговоров военнослужащих 5-й механизированной роты 53-й бригады ВСУ.

Отмечается, что разговор был перехвачен в районе села Правдино Херсонской области.

На записи один из бойцов ВСУ говорит о больших потерях, нехватке боеприпасов и отсутствии связи.

Также украинские военнослужащие жалуются на отсутствие подкреплений.

22 сентября замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные более не имеют наступательной способности на Херсонском направлении.

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