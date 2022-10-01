В Новой Каховке заявили о срабатывании сирены воздушной тревоги

Сирена воздушной тревоги сработала в Новой Каховке в ночь на 1 октября, сообщает Telegram-канал «Новокаховская правда».

Отмечается, что город подвергается обстрелу. Также сообщается о работе систем ПВО. В ночь на 29 сентября администрация Новой Каховки сообщила, что в городе прозвучало восемь мощных взрывов в результате ракетного удара ВСУ.