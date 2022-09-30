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В ЛНР заявили о срыве плана украинских войск в районе Красного Лимана

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Полковник полиции ЛНР Виталий Киселёв заявил о срыве плана украинских войск в районе Красного Лимана.
В ЛНР заявили о срыве плана украинских войск в районе Красного Лимана
  • РИА Новости

«Красный Лиман, как ВСУ считают, последний опорный пункт», — сказал РИА Новости Киселёв.

По его словам, у украинских военных была задача до сегодняшнего дня завладеть данным населённым пунктом, отсечь Сватово, Кременную от Красного Лимана.

«И таким образом продвинуться в сторону Российской Федерации… Но у них ничего не вышло», — отметил он.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военные взяли Красный Лиман в полукольцо, ситуация напряжённая.

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