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МИД Грузии вызвал посла Белоруссии после визита Лукашенко в Абхазию

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Министерство иностранных дел Грузии вызвало посла Белоруссии в Тбилиси Анатолия Лиса после визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию.
МИД Грузии вызвал посла Белоруссии после визита Лукашенко в Абхазию
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение грузинского внешнеполитического ведомства.

«В знак протеста в МИД Грузии был вызван посол Белоруссии в Грузии Анатолий Лис», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Тбилиси выразил белорусскому дипломату «крайнюю обеспокоенность» из-за визита Лукашенко в Абхазию, а также потребовал от Минска дополнительных разъяснений.

По данным пресс-службы абхазского президента, белорусский лидер Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и провёл встречу с властями республики.

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