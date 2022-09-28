МИД Грузии вызвал посла Белоруссии после визита Лукашенко в Абхазию

Министерство иностранных дел Грузии вызвало посла Белоруссии в Тбилиси Анатолия Лиса после визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение грузинского внешнеполитического ведомства.

«В знак протеста в МИД Грузии был вызван посол Белоруссии в Грузии Анатолий Лис», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Тбилиси выразил белорусскому дипломату «крайнюю обеспокоенность» из-за визита Лукашенко в Абхазию, а также потребовал от Минска дополнительных разъяснений.

По данным пресс-службы абхазского президента, белорусский лидер Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и провёл встречу с властями республики.