МИД Грузии вызвал посла Белоруссии после визита Лукашенко в Абхазию
- AFP
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение грузинского внешнеполитического ведомства.
«В знак протеста в МИД Грузии был вызван посол Белоруссии в Грузии Анатолий Лис», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Тбилиси выразил белорусскому дипломату «крайнюю обеспокоенность» из-за визита Лукашенко в Абхазию, а также потребовал от Минска дополнительных разъяснений.
По данным пресс-службы абхазского президента, белорусский лидер Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом и провёл встречу с властями республики.