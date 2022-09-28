Глава МИД Абхазии заявил о готовности подписать соглашения с Грузией о неприменении силы
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
«Если Грузия настроена на мир, значит, она это соглашение подпишет. Если Грузия не настроена на мир, значит, она не будет подписывать это соглашение. Я могу официально заявить, что мы готовы к подписанию этого соглашения», — заверил он.
Как рассказал Ардзинба, в Сухуме видят, что Тбилиси подписывает всё новые контракты на поставки боевых беспилотников и расширяет контакты с НАТО, а также проводит совместные учения с США.
Кроме того, доля военных расходов в бюджете Грузии остаётся высокой и составляет около $300 млн, отметил министр.