Глава МИД Абхазии заявил о готовности подписать соглашения с Грузией о неприменении силы

Власти Абхазии готовы подписать соглашения с Грузией о неприменении силы, на начало октября запланирован очередной раунд Женевских дискуссий — это станет хорошей возможностью для заключения договорённости. Об этом заявил РИА Новости глава абхазского МИД Инал Ардзинба.

«Если Грузия настроена на мир, значит, она это соглашение подпишет. Если Грузия не настроена на мир, значит, она не будет подписывать это соглашение. Я могу официально заявить, что мы готовы к подписанию этого соглашения», — заверил он.

Как рассказал Ардзинба, в Сухуме видят, что Тбилиси подписывает всё новые контракты на поставки боевых беспилотников и расширяет контакты с НАТО, а также проводит совместные учения с США.

Кроме того, доля военных расходов в бюджете Грузии остаётся высокой и составляет около $300 млн, отметил министр.