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Глава МИД Абхазии заявил о готовности подписать соглашения с Грузией о неприменении силы

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Власти Абхазии готовы подписать соглашения с Грузией о неприменении силы, на начало октября запланирован очередной раунд Женевских дискуссий — это станет хорошей возможностью для заключения договорённости. Об этом заявил РИА Новости глава абхазского МИД Инал Ардзинба.
Глава МИД Абхазии заявил о готовности подписать соглашения с Грузией о неприменении силы
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Если Грузия настроена на мир, значит, она это соглашение подпишет. Если Грузия не настроена на мир, значит, она не будет подписывать это соглашение. Я могу официально заявить, что мы готовы к подписанию этого соглашения», — заверил он.

Как рассказал Ардзинба, в Сухуме видят, что Тбилиси подписывает всё новые контракты на поставки боевых беспилотников и расширяет контакты с НАТО, а также проводит совместные учения с США.

Кроме того, доля военных расходов в бюджете Грузии остаётся высокой и составляет около $300 млн, отметил министр.

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