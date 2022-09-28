Глава Донецка Кулемзин заявил о повреждении газопровода из-за обстрелов со стороны ВСУ

Глава Донецка Алексей Кулемзин заявил о повреждении газопровода в Петровском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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«В результате обстрела Петровского района повреждён газопровод», — написал мэр города в своём Telegram-канале. Он добавил, что повреждены стены, кровля, остекление и забор в одном частном домовладении.