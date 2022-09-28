военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава Донецка Кулемзин заявил о повреждении газопровода из-за обстрелов со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Глава Донецка Алексей Кулемзин заявил о повреждении газопровода в Петровском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск.
Глава Донецка Кулемзин заявил о повреждении газопровода из-за обстрелов со стороны ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Image Source

«В результате обстрела Петровского района повреждён газопровод», — написал мэр города в своём Telegram-канале.

Он добавил, что повреждены стены, кровля, остекление и забор в одном частном домовладении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить