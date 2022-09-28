Депутат Госдумы Милонов рассказал о своей работе наблюдателем в Горловке

Депутат Госдумы России Виталий Милонов рассказал, как работал в качестве наблюдателя на участке в Горловке, которая является прифронтовой зоной.

В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил, что некоторые части города не освобождены полностью, на данный момент там идут интенсивные бои.

«Это некий опыт, когда ты вместе с избирательной комиссией едешь под обстрелом. Но нужно обязательно доехать. Потому что люди, пускай даже в маленьком населённом пункте, очень хотят и для них очень важно отдать свой голос», — подчеркнул Милонов.

Он рассказал, что бывает на позициях с 2014 года и служил в Народной милиции ДНР.

Ранее сообщалось, что за вхождение Луганской Народной Республики в состав России на референдуме проголосовали 98,42%, по данным ЦИК ЛНР после обработки 100% протоколов.