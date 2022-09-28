В МИД Абхазии заявили об уважительном отношении к референдумам в Донбассе и двух областях

Власти Абхазии с вниманием и уважением относятся к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на референдумах. Об этом заявил глава абхазского МИД Инал Ардзинба.

«Мы с вниманием и с уважением относимся к позиции людей», — рассказал он в интервью РИА Новости.

По словам главы абхазского МИД, референдумы являются инициативой людей, которые выражают своё несогласие с политическим курсом нынешних украинских властей.

«Мы это рассматриваем как несогласие людей с этой политикой», — заключил Ардзинба.

Ранее стало известно, что за вхождение ДНР в состав России выступили более 99% проголосовавших на референдуме.

Также, согласно результатам обработки 100% голосов, за вхождение в состав России проголосовали 93,11% жителей Запорожской области.

В Херсонской области вхождение в состав России поддержали 87,05% проголосовавших.

В ЛНР за вхождение в состав России выступили 98,42% проголосовавших на референдуме.