В МИД Абхазии заявили об уважительном отношении к референдумам в Донбассе и двух областях
«Мы с вниманием и с уважением относимся к позиции людей», — рассказал он в интервью РИА Новости.
По словам главы абхазского МИД, референдумы являются инициативой людей, которые выражают своё несогласие с политическим курсом нынешних украинских властей.
«Мы это рассматриваем как несогласие людей с этой политикой», — заключил Ардзинба.
Ранее стало известно, что за вхождение ДНР в состав России выступили более 99% проголосовавших на референдуме.
Также, согласно результатам обработки 100% голосов, за вхождение в состав России проголосовали 93,11% жителей Запорожской области.
В Херсонской области вхождение в состав России поддержали 87,05% проголосовавших.
В ЛНР за вхождение в состав России выступили 98,42% проголосовавших на референдуме.