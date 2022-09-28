военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В МИД Абхазии заявили об уважительном отношении к референдумам в Донбассе и двух областях

Короткая ссылка
Власти Абхазии с вниманием и уважением относятся к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на референдумах. Об этом заявил глава абхазского МИД Инал Ардзинба.

«Мы с вниманием и с уважением относимся к позиции людей», — рассказал он в интервью РИА Новости.

По словам главы абхазского МИД, референдумы являются инициативой людей, которые выражают своё несогласие с политическим курсом нынешних украинских властей.

«Мы это рассматриваем как несогласие людей с этой политикой», — заключил Ардзинба.

Ранее стало известно, что за вхождение ДНР в состав России выступили более 99% проголосовавших на референдуме.

Также, согласно результатам обработки 100% голосов, за вхождение в состав России проголосовали 93,11% жителей Запорожской области.

В Херсонской области вхождение в состав России поддержали 87,05% проголосовавших.

В ЛНР за вхождение в состав России выступили 98,42% проголосовавших на референдуме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить