В ЛНР сообщили, что ВСУ нанесли удар по Лисичанску из РСЗО HIMARS
Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК в Telegram.
«Со стороны Вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел», — говорится в заявлении представительства.
Уточняется, что обстрел произошёл в 00:20.
Информации о пострадавших не приводится.
Ранее сообщалось, что украинские военные за прошедшие сутки трижды обстреляли территорию ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив 14 ракет.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что по всей линии фронта наблюдается активизация украинских военных.