Медведев: итоги референдумов на освобождённых территориях и в Донбассе очевидны

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал завершение референдумов по вопросу вхождения в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!» — написал он в Telegram.

В Запорожской области за вхождение в состав России на референдуме выступили 93,11% голосующих.