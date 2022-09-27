Медведев: итоги референдумов на освобождённых территориях и в Донбассе очевидны
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал завершение референдумов по вопросу вхождения в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
- РИА Новости
- © Екатерина Штукина
«Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!» — написал он в Telegram.
В Запорожской области за вхождение в состав России на референдуме выступили 93,11% голосующих.
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