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Медведев: итоги референдумов на освобождённых территориях и в Донбассе очевидны

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал завершение референдумов по вопросу вхождения в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Медведев: итоги референдумов на освобождённых территориях и в Донбассе очевидны
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

«Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!» — написал он в Telegram.

В Запорожской области за вхождение в состав России на референдуме выступили 93,11% голосующих.

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