ВСУ 17 раз в течение референдума обстреляли территорию ЛНР из натовского вооружения
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Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксировано 17 обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины по 11 населённым пунктам республики с применением натовского вооружения, американской РСЗО M142 HIMARS (82 ракеты) и артиллерийских орудий калибра 155 мм (шесть снарядов)», — говорится в Telegram-канале представительства.
Ранее в ЛНР заявили о 14 выпущенных по республике за сутки ракетах HIMARS.