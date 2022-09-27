ВСУ 17 раз в течение референдума обстреляли территорию ЛНР из натовского вооружения

Украинские военные обстреляли территорию Луганской Народной Республики 17 раз за время референдума по вхождению ЛНР в состав России, в том числе из РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксировано 17 обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины по 11 населённым пунктам республики с применением натовского вооружения, американской РСЗО M142 HIMARS (82 ракеты) и артиллерийских орудий калибра 155 мм (шесть снарядов)», — говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее в ЛНР заявили о 14 выпущенных по республике за сутки ракетах HIMARS.