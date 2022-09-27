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Балицкий: период интеграции Запорожской области в Россию может занять до пяти лет

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Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что переходный период по интеграции региона в Россию по результатам референдума может занять до пяти лет.
Балицкий: период интеграции Запорожской области в Россию может занять до пяти лет
  • РИА Новости

«Потом наступает переходный период примерно на год, а может, три, может, даже пять, я уже не знаю, это как проголосует за это Госдума, как будет вынесено решение руководством России», — передаёт РИА Новости слова Балицкого.

Он пояснил, что через год в области «уже будет выборная власть в полном объёме».

27 сентября проходит заключительный день референдума о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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