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Референдум о вхождении в Россию прошёл в освобождённой части Николаевской области

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Референдум о присоединении к России прошёл в освобождённой части Николаевской области, включённой в состав Херсонской.
Референдум о вхождении в Россию прошёл в освобождённой части Николаевской области
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что голосование прошло в населённых пунктах на Кинбурнской косе между Чёрным морем и Днепровско-Бугским лиманом.

Также в материале говорится, что коса, которая  была разделена между Николаевской и Херсонской областями Украины до начала специальной военной операции, сейчас почти со всей территорией Херсонской области находится под контролем России.

21 сентября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о включении освобождённой части Николаевской области в состав Херсонской.

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