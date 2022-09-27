Референдум о вхождении в Россию прошёл в освобождённой части Николаевской области
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что голосование прошло в населённых пунктах на Кинбурнской косе между Чёрным морем и Днепровско-Бугским лиманом.
Также в материале говорится, что коса, которая была разделена между Николаевской и Херсонской областями Украины до начала специальной военной операции, сейчас почти со всей территорией Херсонской области находится под контролем России.
21 сентября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о включении освобождённой части Николаевской области в состав Херсонской.