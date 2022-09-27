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ВСУ выпустили 31 снаряд по Горловке, Донецку и ещё трём населённым пунктам

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Украинские военные выпустили 31 снаряд калибра 152 мм, обстреляв Горловку, Донецк, а также населённые пункты Минеральное, Яковлевка и Зайцево.
ВСУ выпустили 31 снаряд по Горловке, Донецку и ещё трём населённым пунктам
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Новомихайловка — населённый пункт Донецк (Ленинский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в Telegram-канале представительства.

СЦКК также сообщает о выпуске трёх снарядов по направлению Орловка — Минеральное, 11 — по Дылеевке и Горловке и шести — по Зайцево, трёх — по Орловке и Яковлевке и четырёх — Орловке и Донецку.

Ранее в ДНР заявили об обстреле девяти населённых пунктов республики со стороны ВСУ.

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