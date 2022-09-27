ВСУ выпустили 31 снаряд по Горловке, Донецку и ещё трём населённым пунктам
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Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Новомихайловка — населённый пункт Донецк (Ленинский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в Telegram-канале представительства.
СЦКК также сообщает о выпуске трёх снарядов по направлению Орловка — Минеральное, 11 — по Дылеевке и Горловке и шести — по Зайцево, трёх — по Орловке и Яковлевке и четырёх — Орловке и Донецку.
Ранее в ДНР заявили об обстреле девяти населённых пунктов республики со стороны ВСУ.