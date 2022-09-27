ЦИК ЛНР: провокаторы угрожали сжечь избирательные участки в Старобельском районе
- РИА Новости
«Что касается угроз, действительно, в адрес членов комиссии в Старобельском районе, это сёла Весёлое и Верхняя Покровка, поступали угрозы, что участки будут сожжены, лично в их адрес поступали угрозы», — цитирует её ТАСС.
Работу избирательной комиссии на этих территориях перенесли на резервные участки.
Заключительный день референдума о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начался 27 сентября.