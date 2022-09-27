Главком ВСУ назвал начальника российского Генштаба Герасимова умнейшим человеком

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов является умнейшим из людей, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный .

«Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова. Я читал всё, что он когда-либо писал. Он умнейший из людей», — заявил Залужный в интервью Time.

Он отметил, что хранит полное собрание сочинений Герасимова в своём кабинете.

В то же время он уточнил, что пытается внедрить в ВСУ элементы, свойственные армиям НАТО.

23 августа украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что не планирует увольнять или переводить Валерия Залужного.