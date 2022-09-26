Володин встретился с Алиевым в рамках визита в Азербайджан

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе своего официального визита.

Как отметил Володин, парламентам России и Азербайджана нужно работать над законодательным обеспечением реализации Декларации о союзническом взаимодействии двух стран.

«Мы будем искать новые форматы, чтобы предлагать решения вопросов, которые являются стратегическими для обеих стран», — сказал Володин.

Со своей стороны, Алиев выразил надежду на продолжение межпарламентских контактов с Россией, в том числе на международных площадках.

Кроме того, в рамках официального визита в Баку Володин встретился с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Они обсудили развитие двусторонних отношений, торговли, образования и межкультурной коммуникации.

В частности, Володин выразил мнение, что депутатам двух стран нужно активизировать взаимодействие для законодательного обеспечения решений глав государств, в частности Декларации о союзническом взаимодействии.

«Есть восемь дорожных карт как итог подписанной декларации. Они нуждаются в законодательном сопровождении. Будет правильным, если наши профильные комитеты начнут отрабатывать эти направления, чтобы мы внесли вклад в эту работу», — сказал он.

В свою очередь, Гафарова отметила, что документ стал новым этапом в развитии двусторонних отношений.