Часть добровольческих отрядов Запорожской области войдёт в состав ВС России
- РИА Новости
Он отметил, что все добровольцы пройдут соответствующую подготовку.
«Будет создано несколько рот... Примерно, как мы себе это представляем, часть людей будут находиться здесь (в регионе. — RT) на постоянной основе», — приводит РИА Новости слова Балицкого в эфире телеканала «Россия 24».
Глава администрации Запорожской области добавил, что остальные добровольцы в будущем будут приписаны к 58-й общевойсковой армии России и отправятся в зону спецоперации.
Ранее Балицкий подписал указ о формировании в регионе добровольческих батальонов.
По его словам, многие жители региона уже находятся на границе в составе Вооружённых сил России.