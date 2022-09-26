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Часть добровольческих отрядов Запорожской области войдёт в состав ВС России

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Ряд добровольческих отрядов, которые продолжают формироваться в Запорожской области, войдут в состав Вооружённых сил России. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
Часть добровольческих отрядов Запорожской области войдёт в состав ВС России
  • РИА Новости

Он отметил, что все добровольцы пройдут соответствующую подготовку.

«Будет создано несколько рот... Примерно, как мы себе это представляем, часть людей будут находиться здесь (в регионе. — RT) на постоянной основе», — приводит РИА Новости слова Балицкого в эфире телеканала «Россия 24».

Глава администрации Запорожской области добавил, что остальные добровольцы в будущем будут приписаны к 58-й общевойсковой армии России и отправятся в зону спецоперации.

Ранее Балицкий подписал указ о формировании в регионе добровольческих батальонов.

По его словам, многие жители региона уже находятся на границе в составе Вооружённых сил России.

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