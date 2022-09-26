Часть добровольческих отрядов Запорожской области войдёт в состав ВС России

Ряд добровольческих отрядов, которые продолжают формироваться в Запорожской области, войдут в состав Вооружённых сил России. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.

Он отметил, что все добровольцы пройдут соответствующую подготовку.

«Будет создано несколько рот... Примерно, как мы себе это представляем, часть людей будут находиться здесь (в регионе. — RT) на постоянной основе», — приводит РИА Новости слова Балицкого в эфире телеканала «Россия 24».

Глава администрации Запорожской области добавил, что остальные добровольцы в будущем будут приписаны к 58-й общевойсковой армии России и отправятся в зону спецоперации.

Ранее Балицкий подписал указ о формировании в регионе добровольческих батальонов.

По его словам, многие жители региона уже находятся на границе в составе Вооружённых сил России.