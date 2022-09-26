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СЦКК: в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS по Старобельску в ЛНР ранены два человека

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Два мирных жителя получили ранения в городе Старобельске в Луганской Народной Республике в результате удара ВСУ.
СЦКК: в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS по Старобельску в ЛНР ранены два человека
  • AP

Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел по населённому пункту Старобельск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). В результате обстрела два мирных жителя получили ранения, разрушен магазин», — говорится в Telegram-канале представительства.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее ВСУ открыли огонь из американской РСЗО HIMARS по населённому пункту Рубежное в ЛНР.

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