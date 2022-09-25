Избирком: за три дня голосования на референдуме в Херсонской области явка составила 48,91%

Явка за три дня голосования на референдуме в Херсонской области составила 48,91%.

«Завершился третий день голосования в Херсонской области, и явка составила 48,91% от списочного состава избирателей», — приводит слова председателя избирательной комиссии Херсонской области Марины Захаровой РИА Новости.

Она напомнила, что референдум будет считаться состоявшимся, если явка составит более 50%.

Ранее председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко заявила, что явка избирателей на референдуме в Луганской Народной Республике по вхождению в состав России за два дня составила 45,86%.