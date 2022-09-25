военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Избирком: за три дня голосования на референдуме в Херсонской области явка составила 48,91%

Короткая ссылка
Явка за три дня голосования на референдуме в Херсонской области составила 48,91%.
Избирком: за три дня голосования на референдуме в Херсонской области явка составила 48,91%
  • РИА Новости

«Завершился третий день голосования в Херсонской области, и явка составила 48,91% от списочного состава избирателей»,  — приводит слова председателя избирательной комиссии Херсонской области Марины Захаровой РИА Новости.

Она напомнила, что референдум будет считаться состоявшимся, если явка составит более 50%.

Ранее председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко заявила, что явка избирателей на референдуме в Луганской Народной Республике по вхождению в состав России за два дня составила 45,86%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить