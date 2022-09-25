Избирком: за три дня голосования на референдуме в Херсонской области явка составила 48,91%
- РИА Новости
«Завершился третий день голосования в Херсонской области, и явка составила 48,91% от списочного состава избирателей», — приводит слова председателя избирательной комиссии Херсонской области Марины Захаровой РИА Новости.
Она напомнила, что референдум будет считаться состоявшимся, если явка составит более 50%.
Ранее председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко заявила, что явка избирателей на референдуме в Луганской Народной Республике по вхождению в состав России за два дня составила 45,86%.