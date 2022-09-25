«Объясняем.рф»: срок пребывания мобилизованных в зоне спецоперации не установлен
- РИА Новости
«Оно зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач», — говорится в Telegram-канале «Объясняем.рф».
Отмечается также, что срок военной службы засчитывается в стаж для пенсии — и по призыву, и по контракту или мобилизации.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что частичная мобилизация должна проходить в соответствии с законодательством, каждый случай необходимо разбирать отдельно.