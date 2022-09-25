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«Объясняем.рф»: срок пребывания мобилизованных в зоне спецоперации не установлен

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Минимальное и максимальное время пребывания в зоне спецоперации призванных в рамках частичной мобилизации военнослужащих не установлено, сообщает портал «Объясняем.рф».
«Объясняем.рф»: срок пребывания мобилизованных в зоне спецоперации не установлен
  • РИА Новости

«Оно зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач», — говорится в Telegram-канале «Объясняем.рф».

Отмечается также, что срок военной службы засчитывается в стаж для пенсии — и по призыву, и по контракту или мобилизации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что частичная мобилизация должна проходить в соответствии с законодательством, каждый случай необходимо разбирать отдельно.

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