Сальдо: Херсонская область начинает отопительный сезон с российским газом
- РИА Новости
«Мы сегодня имеем возможность обеспечить Херсонскую область тем объёмом российского природного газа — 110 млн куб. м, — который необходим до конца года для обеспечения отопительного сезона, а также промышленности», — приводит ТАСС слова Сальдо.
По его словам, местные специалисты-газовики договорились с российским предприятием «Черноморгаз», отработаны все вопросы с переподключением магистралей, дополнительной установкой новых распределительных станций.
Ранее председатель правительства региона Сергей Елисеев заявил, что референдум в Херсонской области продолжится и будет завершён в установленные сроки, несмотря на ракетный удар по Херсону.