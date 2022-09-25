Сальдо: Херсонская область начинает отопительный сезон с российским газом

Херсонская область начинает отопительный сезон с российским газом, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мы сегодня имеем возможность обеспечить Херсонскую область тем объёмом российского природного газа — 110 млн куб. м, — который необходим до конца года для обеспечения отопительного сезона, а также промышленности», — приводит ТАСС слова Сальдо.

По его словам, местные специалисты-газовики договорились с российским предприятием «Черноморгаз», отработаны все вопросы с переподключением магистралей, дополнительной установкой новых распределительных станций.

Ранее председатель правительства региона Сергей Елисеев заявил, что референдум в Херсонской области продолжится и будет завершён в установленные сроки, несмотря на ракетный удар по Херсону.