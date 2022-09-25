военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сальдо: Херсонская область начинает отопительный сезон с российским газом

Короткая ссылка
Херсонская область начинает отопительный сезон с российским газом, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо: Херсонская область начинает отопительный сезон с российским газом
  • РИА Новости

«Мы сегодня имеем возможность обеспечить Херсонскую область тем объёмом российского природного газа — 110 млн куб. м, — который необходим до конца года для обеспечения отопительного сезона, а также промышленности», — приводит ТАСС слова Сальдо.

По его словам, местные специалисты-газовики договорились с российским предприятием «Черноморгаз», отработаны все вопросы с переподключением магистралей, дополнительной установкой новых распределительных станций.

Ранее председатель правительства региона Сергей Елисеев заявил, что референдум в Херсонской области продолжится и будет завершён в установленные сроки, несмотря на ракетный удар по Херсону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить