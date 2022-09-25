РИА Новости: в Херсонской области задержали группу украинских наводчиков

В Херсонской области российские силовики обезвредили группу украинских наводчиков — егерей Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе, заявил сотрудник российских силовых структур.

«По заданию СБУ сотрудники заповедника собирали и передавали данные о передвижении российских военных. Кроме того, они оборудовали схроны, где хранилось оружие, и перевозили вооружённых диверсантов через Днепр туда и обратно», — сказал он РИА Новости.

По словам задержанного замдиректора заповедника Виктора Таранова, он действовал под начальствованием своего зятя, кадрового сотрудника СБУ Леонида Головко. Таранов собрал группу на базе двух егерей — они собирали все необходимые сведения, а сам замдиректора передавал их родственнику.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев ранее заявил, что украинские войска усилили интенсивность обстрелов Новой Каховки в дни референдума о вхождении региона в состав России.