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WSJ: 55 военных США в Польше принимают запросы ВСУ на ремонт западных вооружений

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Американские военные и переводчики в Польше занимаются организацией ремонтных работ с вооружениями, которые Запад поставил украинской армии, пишет The Wall Street Journal.
WSJ: 55 военных США в Польше принимают запросы ВСУ на ремонт западных вооружений
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Sugrue

«Группа из 55 военнослужащих США и переводчиков на планшетах iPad принимают запросы на ремонтные работы вооружений, уже находящихся на поле боя, через защищённые приложения для обмена сообщениями», — приводит РИА Новости материал газеты.

Уточняется, что всего работает 14 каналов взаимодействия с украинскими военными.

Каждый из каналов направлен на поддержку работы одного вида оружия.

По словам военных из США, благодаря их участию Украина продолжает использовать 16 систем HIMARS, часть которых была повреждена в ходе боевых действий.

Ранее Пентагон заключил контракт на производство дронов-камикадзе Switchblade 600 для поставок на Украину.

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