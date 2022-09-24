WSJ: 55 военных США в Польше принимают запросы ВСУ на ремонт западных вооружений
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«Группа из 55 военнослужащих США и переводчиков на планшетах iPad принимают запросы на ремонтные работы вооружений, уже находящихся на поле боя, через защищённые приложения для обмена сообщениями», — приводит РИА Новости материал газеты.
Уточняется, что всего работает 14 каналов взаимодействия с украинскими военными.
Каждый из каналов направлен на поддержку работы одного вида оружия.
По словам военных из США, благодаря их участию Украина продолжает использовать 16 систем HIMARS, часть которых была повреждена в ходе боевых действий.
Ранее Пентагон заключил контракт на производство дронов-камикадзе Switchblade 600 для поставок на Украину.